塞門斯轟30分 拓荒者逆轉擊敗尼克

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（中央社波特蘭12日綜合外電報導）包括一記讓球隊超前的三分彈在內，塞門斯今天攻下全場最高30分，率美國職籃NBA波特蘭拓荒者克服最多23分的落後，以112比103擊退紐約尼克。

塞門斯（Anfernee Simons）此役有30分、8助攻的成績，讓打完3節還落後15分的拓荒者，在第4節打出35比11的猛烈攻勢，最終逆轉留下勝利。

剛轉到拓荒者的哈特（Josh Hart），首戰便為新東家攻下23分。拓荒者趕在交易大限前才換來幾名球員，哈特是其中之一。

拓荒者今天獲勝，在6連敗後拿下2連勝，陣中替補的麥克勒摩（Ben McLemore）今天12投6中拿下17分，諾基奇（Jusuf Nurkic）有12分、20籃板的「雙十」成績，溫斯羅（Justise Winslow）則有14分進帳。

哈特是在拓荒者把麥卡倫（CJ McCollum）換到紐奧良鵜鶘的交易中，涉及的多名球員之一。那筆交易也宣告拓荒者由里拉德（Damian Lillard）和麥卡倫共組「雙槍」的時代結束。

尼克的藍德爾（Julius Randle）今天有28分、16籃板的「雙十」演出，沃克（Kemba Walker）則是攻下23分，葛林姆斯（Quentin Grimes）貢獻20分。

拓荒者前3節打完，以77比92落後15分。在諾基奇1次灌籃得手後，拓荒者完成一波20比4的猛攻，在比賽剩下4分23秒時，以99比98超前。

拓荒者此役砍進15記三分球，整體投籃命中率為4成76。

尼克先發中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）在第4節扭傷左腳踝下場，瑞迪許（Cam Reddish）則因右腳踝扭傷提前下場。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110213