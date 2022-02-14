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拒打疫苗以致「客場限定」 厄文：沒罪惡感

2022/2/14 13:19（2/14 14:42 更新）
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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網最近苦吞11連敗，陣中明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天表示，他對未接種疫苗以致無法效力主場比賽「沒有罪惡感」。

12日籃網客場出戰東區暫居龍頭的邁阿密熱火，球星杜蘭特（Kevin Durant）仍因膝傷休戰，哈登（James Harden）被交易至76人，三巨頭只剩厄文上場，終場籃網以111比115吞敗，戰績跌落至29勝27敗，東區暫列第8。

紐約市強制要求進入室內場所必須出示接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗證明，以致厄文無法在布魯克林主場出賽。

厄文在對熱火之戰攻下29分後對記者說：「我沒罪惡感，我是唯一得在紐約面對這件事的球員。如果我在其他城市，遭遇大概就不同，但因為我在紐約，市長是亞當斯（Eric Adams），紐約規定要打疫苗。我們有些日常生活中的實際狀況不只影響我，所以你問我的這些事，我沒罪惡感。」

籃網教練奈許（Steve Nash）昨天表示，杜蘭特正努力養好左膝膝傷。他上月15日之後便缺陣至今，歸隊無期；而用哈登交易來的76人後衛西蒙斯（Ben Simmons）本季因與老東家鬧僵一場比賽都沒打，體能狀況不明。

籃網2月還要打6場比賽，但厄文只能出賽1場，也就是26日在客場出戰衛冕冠軍密爾瓦基公鹿。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110214

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