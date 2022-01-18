杜蘭特因傷歸期不定 厄文不打疫苗立場不變

（中央社克里夫蘭17日綜合外電報導）NBA籃網今天不敵騎士，賽後籃網球星厄文重申他不會接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的立場，粉碎外界對於他賽季結束前能在紐約主場出賽的期盼。

美國職籃NBA布魯克林籃網今天在客場以107比114敗給地主克里夫蘭騎士。

籃網昨天表示，球星杜蘭特（Kevin Durant）經核磁共振（MRI）檢查後發現，左膝內側副韌帶（MCL）有扭傷的情形，需要時間休養，目前沒有歸隊的時間表。厄文（Kyrie Irving）則是仍未接種疫苗，在紐約防疫規定下，沒打疫苗就無法在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）出賽。

杜蘭特和厄文的情形，導致籃網在未來的主場賽事中，「三巨頭」一口氣少了兩人。

但無論如何，厄文就是不改變心意。

厄文告訴媒體：「杜蘭特會康復，他會沒事的，身為他的隊友，我們得因應這樣的情況。但我的生活與這無關，我會堅持我的決定，就是這樣。」

就目前的情況來看，由於有關當局規定必須接種疫苗才能進入室內公共場所，未打疫苗的厄文將無法在籃網主場、紐約尼克主場或多倫多暴龍主場出賽。金州勇士主場所在的舊金山也有類似的規定，但未接種疫苗的客場球員可以獲得豁免。籃網將於29日到客場挑戰勇士。

自從厄文以「兼職球員」的身分歸隊後，球迷和媒體都很好奇，若籃網打進季後賽或染疫風險升高時，事態將會有怎樣的演變。厄文今天為此表示，他不僅是一名籃球員而已。

厄文說：「大家把我打不打疫苗和籃球比賽混為一談，但人生是我的，在那大部分的時間裡，我和球賽是沒有連結的。因此當我說我不打疫苗，是為我的人生做出決定，但不知道為什麼，這和其他事混在一起了，像是有人問『那籃球怎麼辦？』之類的。」

他說：「我們活在真實的世界裡。能以籃球為業真的很棒，我很感激可以有這樣的機會，我很喜歡和隊友們在一起，也喜歡為籃網出賽，但我已經為了思考、處理這個問題花夠久的時間了，我已做出決定並會堅持到底，也知道有些人會明白，當然也有些人無法理解。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110118