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莫蘭特與貝恩聯手攻51分 灰熊勝黃蜂收5連勝[影]

2022/2/13 13:23（2/13 14:24 更新）
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NBA曼菲斯灰熊12日以125比118擊敗夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/GrizzliesPR）
NBA曼菲斯灰熊12日以125比118擊敗夏洛特黃蜂。（圖取自twitter.com/GrizzliesPR）
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（中央社夏洛特12日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天最多曾領先35分，但夏洛特黃蜂末節猛攻將落後差距縮小剩下4分，所幸莫蘭特、貝恩此時聯手拿下15分，讓灰熊擋下黃蜂反撲，以125比118帶走勝利。

灰熊今天贏球，收下5連勝，這也是他們近9場比賽裡的第8勝。

這場比賽開打不到5分鐘，灰熊在貝恩（Desmond Bane）獨得9分的帶領下，打出19比2的猛烈攻勢，首節打完以36比15領先達21分。次節灰熊將領先擴大到35分，半場打完以74比43領先達31分。

但下半場開打後，黃蜂第3節打出32比25攻勢，接著在第4節拉出12比3攻勢，將落後縮小到個位數。

莫蘭特（Ja Morant）接連在禁區拋投得分暫時擋下對手的反撲，但波爾（LaMelo Ball）連得7分讓黃蜂剩下7分落後。此時莫蘭特切入上籃得手，但羅齊爾（Terry Rozier）砍進三分球，加上索爾（JT Thor）灌籃得手，讓黃蜂只剩4分落後。

黃蜂接下來靠哈洛（Montrezl Harrell）的「三分打」和在籃下把波爾沒進的球補進，兩度將落後追到4分差。

直到貝恩快攻得手後，灰熊領先達8分，才鎖定比賽勝利。

莫蘭特今天攻下灰熊最高的26分，這是他連續第13場得分至少23分的比賽，貝恩為球隊貢獻25分，傑克森（Jaren Jackson Jr）有18分、10籃板的「雙十」演出，亞當斯（Steven Adams）同樣有15分、11籃板的「雙十」成績，從板凳出發的克拉克（Brandon Clarke）拿下16分。

黃蜂的羅齊爾有35分、10籃板、9助攻的「準大三元」成績，波爾攻下25分，替補的哈洛拿下20分，普朗利（Mason Plumlee）雖只獲4分，但抓下12個籃板。

黃蜂吞下近8場比賽裡的第7敗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110213

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