NBA湖人無緣季後賽 開除總教練伏格爾

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）儘管美國職籃NBA洛杉磯湖人陣中擁有球星詹姆斯、戴維斯與衛斯布魯克等豪華陣容，但本季卻以西區第11名作收，無緣季後賽，球團今天宣布開除總教練伏格爾。

湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）2020年率領球隊拿下隊史第17冠，球隊隔年挑戰衛冕，卻在季後賽首輪出局，本季陣中雖然擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）3巨頭，但因受傷，3人合體時間不多。

湖人以33勝49敗、西區第11名，為本季球季提前劃下句點，昨天例行賽才剛落幕，伏格爾飯碗隨即不保，湖人今天正式宣布開除總教練，官方推特隨即發文感謝伏格爾為球隊的貢獻。

伏格爾為湖人隊史第27任總教練，執掌湖人兵符3個球季，戰績127勝98敗。

「這是一個令人失望的賽季。」不過湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）不願談論解僱伏格爾的原因，「今天不是一個指責別人或公布具體理由的一天，我們只是覺得組織上是時候引入新的聲音了」。

佩林卡強調：「這不是在貶低伏格爾在這裡取得的那些難以置信的成就，他在這裡是一名出色的教練，他將繼續在其他地方成為一名很棒的教練。」

佩林卡表示，希望能在6月選秀會敲定總教練人選。根據美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，多倫多暴龍總教練納斯（Nick Nurse）可能是新任教頭人選之一。（編輯：張芷瑄）1110412