楊恩哨響前拋投逆轉熱火 老鷹季後賽第3戰開胡[影]

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（中央社亞特蘭大22日綜合外電報導）美國職籃NBA亞特蘭大老鷹一哥楊恩今天哨響前4.4秒拋投，球越過巴特勒射中籃網逆轉比分，率隊以111比110氣走邁阿密熱火，將東區季後賽首輪戰績扳成1比2。

熱火第3節打出一波21比0攻勢，取得16分領先。

東區第8種子老鷹自1月17日起的主場戰績為21勝3敗，接下來第4戰24日持續在主場迎戰頭號種子熱火，希望能扳平系列賽戰局。

楊恩（Trae Young）今天貢獻24分與8助攻，全場14投6中，三分球6投2中。

第2戰飆出45分的熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）今天砍下20分10籃板8助攻，但他在終場前13秒的兩次關鍵投球未進，第一次出手讓楊恩在攻防轉換時拋投得分，第2次是這場比賽的最後一球。

赫洛（Tyler Herro）攻下熱火最高的24分，其中第2節包辦12分。得分後衛斯特魯斯（Max Strus）挹注20分。

鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）貢獻18分，得分為老鷹第2高。他在賽末也抓下籃板球，助楊恩命中逆轉比賽的致勝球。

熱火先發後衛勞瑞（Kyle Lowry）因為左小腿受傷，第4節坐板凳。他今天上場約23分鐘，有6分與5助攻進帳。

老鷹和熱火的第3戰開打前，亞特蘭大州農體育館（State Farm Arena）外發現可疑包裹，導致比賽推遲55分鐘舉行，包裹後來經查不含爆裂物。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110423