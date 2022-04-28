安特托昆博33分助攻 公鹿晉級NBA季後賽次輪[影]

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NBA密爾瓦基公鹿27日在「字母哥」安特托昆博（綠色球衣）33分率領下擊敗芝加哥公牛。（圖取自twitter.com/Bucks）

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（中央社密爾瓦基27日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天在「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）33分率領下擊敗芝加哥公牛，在東區季後賽首輪系列賽以4勝1敗戰績，取得晉級。

兩度囊括NBA最有價值球員的安特托昆博今天15投11中，最近4場比賽3度得分破30，另有9籃板，助衛冕軍公鹿在主場以116比100勝出，是自1985年以來，公鹿首度在季後賽系列賽擊敗公牛。

今天上半場打完，公鹿取得60比42領先，其中安特托昆博投9中8包辦了23分。公鹿第2節一度領先高達29分，但公牛在一波22比11攻勢下，半場打完將頹勢縮小至18分。

公牛第3節一波13比6攻勢，包括新秀杜蘇姆（Ayo Dosunmu）3分進帳，一度把落後幅度拉近到11分，但此後卻無法再進一步拉近落後差距，苦吞敗仗。

影片來源：Milwaukee Bucks

公鹿方面，除了安特托昆博，從板凳出發的康納頓（Pat Connaughton）整場比賽有20分，波蒂斯（Bobby Portis）為球隊添14分17籃板，艾倫（Grayson Allen）貢獻13分，羅培茲（Brook Lopez）12分，哈勒戴（Jrue Holiday）則有10分9助攻表現。

公牛方面，在拉文（Zach LaVine）進入NBA聯盟健康安全協議名單後，威廉斯（Patrick Williams）今天出手13次命中9次，攻下全隊最高23分；佛契維奇（Nikola Vucevic）19分16籃板；板凳出發的懷特（Coby White）貢獻17分；德羅森（DeMar DeRozan）和布朗（Troy Brown Jr）分別有11分和10分進帳。

公牛今晚出手整季最高的52顆三分球，但只進15顆，準頭僅28.8%。

這是公鹿在7戰4勝制系列賽繼第3、4戰後，再度以雙位數幅度勝出。

公鹿下週將在東區次輪系列賽挑戰狀態極佳的波士頓塞爾蒂克。

對於球隊接下來面對的挑戰，安特托昆博說：「難度很高。我們會休息一下，回去練球，看些影片，照顧身體，準備好迎戰塞爾蒂克。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110428