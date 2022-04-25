公鹿痛擊公牛聽牌 金塊砸昏勇士續命[影]

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（中央社芝加哥24日綜合外電報導）公鹿板凳奇兵艾倫今天飆進他季後賽新高6記三分球和27分，加上安特托昆博貢獻32分，119比95擊敗公牛「聽牌」。金塊則靠約基奇轟下37分，126比121擊敗勇士，避免被橫掃。

美國職籃NBA季後賽首輪，東區第3種子密爾瓦基公鹿帶著2比1領先優勢，在今天於客場挑戰第6種子芝加哥公牛；西區第3種子金州勇士則是以3連勝「聽牌」之姿前往客場，與第6種子丹佛金塊打第4戰。

進到公鹿第1個球季的艾倫（Grayson Allen），過去在杜克大學（Duke University）就有著壞男孩的形象。他今年1月在公鹿對上公牛的比賽中，一次下手極重的犯規讓公牛卡魯索（Alex Caruso）的手腕骨折，使得公牛球迷對他特別反感。

今天在公牛主場出賽，現場球迷對從板凳出發的艾倫報以噓聲，但他不受影響，用一次次的投籃回應球迷，包括三分球7投6中在內，12次出手命中10球攻下27分。單場得分、6記三分球，兩項數據都是艾倫在季後賽的生涯新高。

影片來源：Milwaukee Bucks

除了他以外，公鹿的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天表現全面，有32分、17籃板、7助攻、2阻攻表現，哈勒戴（Jrue Holiday）也以21投10中貢獻26分，波蒂斯（Bobby Portis）則有14分、10籃板的「雙十」成績。

此役，公鹿首節25比22僅領先3分，但次節拉出31比19的猛烈攻勢擴大領先差距；第3節一度領先22分，但公牛打出強勢反擊，所幸公鹿能及時穩住陣腳，最終以24分差距大勝公牛。

拉文（Zach LaVine）攻下公牛全隊最高24分，並送出全場最多13次助攻，德羅森（DeMar DeRozan）貢獻23分，威廉斯（Patrick Williams）斬獲20分、10籃板，佛契維奇（Nikola Vucevic）進帳11分、10籃板，兩人都有「雙十」表現。

兩隊27日（台灣時間28日）將在公鹿主場進行系列賽第5戰，目前3比1領先的公鹿，最快可在當天獲勝後晉級。

影片來源：Milwaukee Bucks

另一方面，背水一戰的金塊，今天首節26比21領先，次節再打出37比31攻勢，在上半場以63比52領先勇士11分；一度握有17分領先優勢的金塊，被勇士追趕上來，雙方121比121平手之際，金塊靠莫里斯（Monte Morris）終場前33.5秒的進球要回領先，隨後瑞佛斯（Austin Rivers）抄截成功，在喊暫停部署後，約基奇（Nikola Jokic）在終場前8.3秒傳球助巴頓（Will Barton）砍進一記穩住勝利的三分球，讓金塊最終以5分之差驚險在主場留下勝利。

金塊的約基奇今天轟下全場最高37分，莫里斯、高登（Aaron Gordon）分別攻下24分、21分，替補的郝蘭德（Bones Hyland）、柯森斯（DeMarcus Cousins）分別獲得15分、10分。

柯瑞（Stephen Curry）此役從板凳出發，攻下勇士全隊最高33分，湯普森（Klay Thompson）也砍下32分，魏金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）分別拿下20分、11分，葛林（Draymond Green）有13分、11籃板的「雙十」成績。

兩隊接下來將於27日（台灣時間28日）在勇士主場進行第5戰，目前仍以3勝1負領先的勇士，最快可在當天贏球後闖進次輪。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110425