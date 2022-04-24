NBA湯斯飆33分 灰狼季後賽扳平灰熊

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國職籃NBA明尼蘇達灰狼前一役領先26分被逆轉，今天拒絕類似戲碼重現，在中鋒湯斯獨攬33分帶領下，在主場以119比118力退曼菲斯灰熊，將戰局扳成2比2平手。

西區第2種子灰熊和第7種子的灰狼在季後賽首輪7戰4勝制系列賽碰頭，灰熊賽前以2比1領先。

灰狼從首節領先5分，次節灰熊隊瓊斯（Tyus Jones）與傑克森（Jaren Jackson Jr.）聯手拉出6比0攻勢情況下，一度反超。

灰狼隨後還以顏色，飆進5記三分球、回應一波17比1攻勢，最多領先15分，灰熊攻勢逐漸回神，靠著貝恩（Desmond Bane）上半場在外線7投6中、攻下21分火燙表現，將比分追成56比60。

雙方易籃再戰，第3節灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）繼續在外線開火，將領先優勢擴大至雙位數，灰熊再度展現韌性，將落後分數縮小至6分差。

灰熊決勝節試圖重現前一役逆轉戲碼，數度追成僅剩1分差，灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）不讓對手如願，連2記三分球穩住軍心。

灰熊的布魯克斯（Dillon Brooks）在倒數6.7秒飆進三分球，雙方之間僅剩2分差，而湯斯把握最後2罰機會，追加保險分，儘管灰熊隊貝恩在比賽結束前命中三分球，仍未能逆轉戰局，最終灰狼就以1分差險勝。

灰狼隊湯斯第3戰僅得8分，今天拿下全隊最高的33分，外加14籃板、3助攻，也是灰狼隊能搶下重要一勝的關鍵；隊友愛德華茲進帳24分，包括4記三分球。

灰熊隊貝恩此役斬獲34分，外線12投8中，布魯克斯24分，而莫蘭特（Ja Morant）今天儘管抓下8籃板、送出15助攻，但全場13投4中，僅拿下11分。

灰狼贏球後，系列戰形成2比2平手，兩隊接下來將在27日再戰，爭取率先聽牌的機會。（編輯：屈享平）1110424