NBA布里吉斯攻防一把罩 太陽烈烤鵜鶘系列賽聽牌[影]

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NBA鳳凰城太陽27日靠著布里吉斯攻下最高的31分，攻防兩端都有超優表現，助球隊以112比97擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自facebook.com/suns）

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（中央社記者龍柏安台北27日電）NBA西區頭號種子鳳凰城太陽今天靠著布里吉斯攻下最高的31分，還扮演大鎖壓制對方火力，攻防兩端都有超優表現，助球隊以112比97擊敗紐奧良鵜鶘，系列賽以3比2聽牌。

美國職籃NBA今天進行季後賽首輪賽事，本季改寫隊史例行賽最佳戰績的太陽，就算頭號得分好手布克（Devin Booker）因傷缺陣，他們依舊展現競爭力，除布里吉斯（Mikal Bridges）轟下31分外，主控保羅（Chris Paul）也有22分、11助攻與3抄截，中鋒艾頓（Deandre Ayton）19分、9籃板。

布里吉斯今天幾乎打滿全場，據ESPN統計，他簡直是太陽在防守端的「金手指」，因為在他防守對位下，鵜鶘球員此役累計17投僅中3，且系列賽5場比賽，鵜鶘球員在布里吉斯的防守下，命中率僅36%，且累計共發生12次失誤。

布里吉斯賽後表示，他充滿精力，且隊友一直帶著他前進，他開玩笑地說，現在膝蓋很癢，「我準備好了，我喜歡和我的隊友待在一起，他們是我最好的朋友，也讓我的工作變得更輕鬆。」

布里吉斯今天不僅攻下最高的31分，另有5籃板與4阻攻，而ESPN也點出，布里吉斯也成為NBA季後賽史上，第7名單場拿下超過30分，且命中4顆三分球與4個阻攻的球員，過去能夠締造這種數據的「賢拜」，包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、布萊恩（Kobe Bryant）、諾威茨基（Dirk Nowitzki）與卡特（Vince Carter）。（編輯：張雅淨）1110427