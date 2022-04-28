柯瑞重返先發轟30分 勇士4比1淘汰金塊晉級[影]

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影片來源：Golden State Warriors

（中央社記者龍柏安台北28日電）NBA金州勇士明星後衛柯瑞今天重返先發，全場飆進5顆三分球，攻下並列全場最高的30分，率隊以102比98擊敗丹佛金塊，系列賽以4比1淘汰對手，晉級西部季後賽次輪。

美國職籃NBA勇士隊柯瑞（Stephen Curry）季末因傷缺陣12場比賽，直到季後賽才傷癒歸隊，教練團在系列賽前4場比賽都讓他從板凳出發，直到今天才回歸先發火線。

今天是柯瑞生涯在季後賽第49次，單場飆進5顆以上三分球，穩居NBA史上第1人，排名第2的則是他的隊友湯普森（Klay Thompson）28次。

賽前勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）被問到，柯瑞重返先發，勢必有人得移至板凳，對此他說：「現在是季後賽，所以你必須把自我先放在一旁，因為唯一的目標就是勝利。」

勇士在今天第3節結束還落後8分，柯瑞在決勝節就包辦了11分，成功率隊後來居上，他在最後1分33秒上籃進球還賺到加罰，加上最後29秒擺脫兩人的包夾防守後上籃得手，替球隊穩住勝基。

金塊塞爾維亞籍中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天繳出30分、19籃板與8助攻，而他光在第4節就攻下12分，一度幫助金塊咬住比分。

背水一戰的金塊，今天開賽就來勢洶洶，在首節還剩4分46秒，金塊前鋒高登（Aaron Gordon）被吹進攻犯規後，一度和勇士前鋒葛林（Draymond Green）發生肢體摩擦，所幸衝突點到為止、沒有擴大。（編輯：張雅淨）1110428