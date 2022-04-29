李灝宇連6戰敲安 鄭宗哲有長打貢獻1分打點

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇近期維持好手感，今天單場敲2安、連6場出賽有安打，海盜隊1A野手鄭宗哲今天打擊也有表現，敲2安包括1支二壘打、貢獻1分打點。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A今天與明尼蘇達雙城隊1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發扛3棒、守游擊，費城人隊首局1人出局後，靠著對手失誤上壘、盜壘上到得點圈，李灝宇適時安打、送回球隊第一分。

李灝宇3局敲出右外野方向飛球出局，6局敲出二壘方向滾地球出局，8局敲出個人單場第2支安打，但隊友沒能延續攻勢、沒有替球隊跑回分數。

李灝宇今天4打數敲出2支安打、貢獻1分打點，連6場出賽敲安、賽後打擊率2成70；費城人隊團隊安打數10支、比雙城多4支，但得分效率不佳，終場以2比3吞敗。

匹茲堡海盜隊小聯盟1A今天與多倫多藍鳥隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲首局敲出中外野方向飛球出局，3局吞下三振。

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5局海盜隊0比1落後、得點圈有人打擊機會，鄭宗哲敲出二壘打送回1分、幫助球隊扳平比數，7局鄭宗哲再敲出安打，延長賽第10局獲得故意四壞保送；鄭宗哲今天4打數敲出2支安打，有1次三振、1次保送，貢獻1分打點，賽後打擊率2成94。

兩隊9局打完1比1僵持比下，鏖戰至延長賽第11局，11局上藍鳥隊先拿1分，海盜隊11局下敲出再見2分砲、以3比2拿下勝利。（編輯：陳政偉）1110429