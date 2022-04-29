余雅倩赴日參賽 刷新女子鏈球全國紀錄摘金

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（中央社記者龍柏安台北29日電）日本廣島昨天豔陽高照，今天卻陰雨綿綿，氣溫只剩攝氏14度，台灣女子鏈球好手余雅倩仍在廣島織田幹雄田徑紀念賽女子鏈球，以64公尺34打破全國紀錄並摘下金牌。

台灣田徑代表隊兵分二路，「台灣最速男」楊俊瀚與鏈球女將余雅倩前往廣島參加織田幹雄田徑紀念賽，「台灣欄神」陳奎儒則與400公尺跨欄好手陳傑、跳高名將向俊賢等人，前往日本大阪參加明天登場的大獎賽。

余雅倩今天在第4次試擲繳出64公尺34，打破她在去年全國大專校院運動會所締造的64公尺12全國紀錄，教練張銘煌說，余雅倩在日本打破全國紀錄，「是在預期外」。

「廣島昨天太陽超大，熱得要死，今天卻下雨，冷得要命，氣溫更只剩下14度。」張銘煌透露，余雅倩在出發前3週訓練狀況不錯，表現都在61至59公尺之間，但比賽碰到劇烈的天氣變化，實在沒有把握。

沒想到余雅倩的調整速度優於張銘煌的預期，她在第4次試擲就突破64公尺大關，也把原本自己保持的全國紀錄送入歷史，可惜接下來兩次試擲沒能持續推進，張銘煌說：「她想要更好，所以比較急了一點。」

張銘煌強調，這是余雅倩生涯首場國際賽，沒想到就改寫全國紀錄摘金，「這對她來說是很大的鼓勵，接下來也期望她能取得今年世錦賽的參賽門票，雖然還有一段路要走，我們會盡最大努力」。

至於楊俊瀚今天在男子100公尺預賽，在濕冷天氣中，並頂著每秒2.4公尺大逆風等不利條件下，僅跑出11秒09、分組名列第8，無緣晉級。（編輯：唐聲揚）1110429