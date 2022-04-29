象魔力7局好投飆9K 兄弟讓味全5連勝中斷

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（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職今天在天母棒球場的賽事，中信兄弟先發投手象魔力主投7局僅失1分，飆出9次三振生涯新高，加上味全龍全場出現3次失誤，終場兄弟以9比1奪勝，味全5連勝中斷。

兄弟在1局上展開攻勢，王威晨透過不死三振上壘後，靠著推進和張志豪敲安打跑回1分；5局上更是攻下大局，打了10個人次，張志豪選到保送後，許基宏敲三壘安打送回1分，接著詹子賢也獲保送，陳子豪敲安打得1分，之後右外野手邱辰、左外野手龍德力都發生失誤，各奉送2分，兄弟取得7比0領先。

味全於7局下反攻，林孝程遭到觸身球後，林智勝、龍德力都敲安打，攻下1分，這是龍德力中職生涯首安；不過8局上兄弟也靠著王威晨、陳文杰、許基宏接連敲安打，再添2分。終場兄弟就以9比1奪勝，讓味全的5連勝中斷。

象魔力今天用103球投滿7局，僅被敲出4支安打，投1次四死球，飆出9次三振，只失掉1分，演出優質先發，奪下本季第3勝，目前在勝投排行與統一獅隊羅昂並列第1名，奪三振32次也暫居第1名，獲選為單場MVP。

象魔力表示，今天整個團隊的表現都很成功，包括守備、打擊都幫他很多忙，他有發現今天是大逆風，對守備來說會很困難，「很感謝外野手幫我守下很多球，明天也會買咖啡請隊友喝。」不過他並不知道今天投出自己中職生涯新高的9次三振。

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談到象魔力的表現，兄弟總教練林威助表示，比賽一開始他投得還不錯，雖然第7局遇到危機，但最後還是有成功守下來。林威助提到，象魔力在投到第80、90球時都會有一段時間不穩，但球速還是有出來；象魔力則提到，是自己太求好心切，比賽後段想改變策略反而是反效果。

另外，兄弟的詹子賢今天獲得5次四死球保送，分別為觸身球（死球）、故意四壞球保送、3次四壞球保送，追平聯盟紀錄（1995年坎沙諾），同時也破本土球員紀錄。（編輯：張芷瑄）1110429