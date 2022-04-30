味全龍遲未公布PCR結果 中職回應要等球隊通報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職味全龍隊日前有隊職員快篩陽性，自行匡列11名密切接觸者，因未超標比賽照常進行。但味全龍遲未公布PCR結果，中職秘書長楊清瓏表示，聯盟要等味全通報後才會決定是否延賽。

味全今天沒有賽程，明天則是要到桃園球場與樂天桃猿隊交手。

味全在27日宣布有6名隊職員快篩陽性，緊急延賽，當天中職會長蔡其昌表示，如球場工作核心區內有確診者，該球場就暫停比賽3日的規定已不適用，而是看確診加隔離人數是否超過14人。

隔天味全球團表示，球隊以快篩陽性視同確診的標準進行內部疫調，疑似個案與密切接觸的隊職員總計11人，沒有超過14人標準，因此當天繼續在天母比賽，也讓客隊中信兄弟球員人人自危，即使不舒服比賽仍戴上口罩。但復賽當天也有被放入「疫情隔離名單」的球員，卻出現在賽前練球的狀況發生。

經過了3天，味全球團仍遲遲未公布PCR確診人數，被問到有無新增案例，超過14人延賽標準，味全今天也只回應媒體，「目前沒有新的更新資料，球團內部疫調時已視同確診方式來應變，謝謝大家關心，今天就讓球員好好休息吧。」

中職秘書長楊清瓏接受中央社記者訪問時則表示，「我們跟球團都保持密切聯繫，關於疫調情況，目前味全沒有新的通報，聯盟沒有收到新的資訊，就不會做任何決定，要等味全通報給我們。」

至於是否會擔心味全球團有人確診卻未通報，楊清瓏說：「這是一個很嚴肅的問題，我相信球團領隊也會知道安全的重要性，領隊他們應該也會維護球員的健康為原則。」（編輯：屈享平）1110430