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吳念庭安打、選保送 連12場出賽上壘

2022/4/30 18:15
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）日職西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發出賽，3打數敲出1支安打，還選到1次保送，連12場出賽上壘，不過最後西武不敵歐力士吉田正尚敲出單場雙響砲，以2比3落敗。

西武今天作客大阪京瓷巨蛋與歐力士隊交手，吳念庭先發打第5棒、擔任一壘手，1局上遭到三振，4局上擊出一壘滾地球出局，6局上選到保送上壘，並在8局上敲出右半邊安打。總計吳念庭3打數敲出1支安打，已經連12場比賽上壘，目前打擊率2成80。

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1局上西武靠著源田壯亮、歐葛雷迪（Brian O'Grady）敲安打，攻下1分；下個半局歐力士也有攻勢，佐野皓大敲二壘安打後，宗佑磨補上安打送回1分，形成平手。歐力士在6局下靠著吉田正尚轟出陽春砲，超前比分；不過7局上西武也靠著牧野翔矢敲三壘安打後，川野涼多擊出高飛犧牲打，再度追平。

到了8局下，歐力士的吉田正尚再轟出一發陽春全壘打，演出單場雙響砲，終場歐力士就以3比2擊敗西武。歐力士先發投手山崎福也用99球投6局，被敲6支安打，投2次保送、4次三振，僅失掉1分；最後勝投由第3任投手近藤大亮拿下。（編輯：吳協昌）1110430

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