獅隊江辰晏6局好投賞悍將7連敗 最慘戰績持續

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中華職棒統一獅隊投手江辰晏30日在台南主場演出6局無失分好投，送出4次三振，終場獅隊以5比0擊敗富邦悍將隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月30日

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職今天在台南球場的賽事，統一獅隊先發投手江辰晏演出6局無失分好投，加上林子豪轟出2分全壘打，終場獅隊以5比0奪勝，富邦悍將苦吞7連敗，開季最慘戰績紀錄仍持續。

獅隊在1局下2出局後展開攻勢，陳傑憲擊出內野安打後盜上二壘，林子豪再敲二壘安打送回1分；6局下林子豪更是轟出2分全壘打，是他本季首轟，接著潘傑楷、羅暐捷接連敲安打再得1分；7局下一壘有人時，邱智呈敲出二壘安打，陳傑憲再擊出高飛犧牲打得1分。

終場獅隊就以5比0擊敗悍將，奪下2連勝，打線中第4棒林子豪表現出色，4打數敲出2支安打，包辦3分打點。同時獅隊也讓悍將苦吞7連敗，開季目前戰績2勝15敗，開季最慘紀錄仍持續中，且今天富邦守備也出狀況，一壘手王苡丞出現2次失誤。

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獅隊先發投手江辰晏用76球投6局，被敲4支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分演出優質先發，奪下本季首勝，獲選為單場MVP；接著劉予承投1.2局無失分，江承峰也投0.1局沒有掉分；雖然最後王鏡銘一度面臨一、二壘有人危機，不過最後仍順利守成。

悍將今天則是推出江少慶先發，用71球投5.1局，被敲9支安打，包含1支全壘打，投1次保送、3次三振，失掉4分都是責失分，最後吞下本季第4敗，本季首勝尚未出爐。（編輯：卞金峰）1110430