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悍將戰績不佳 林哲瑄、林益全2主力遭降二軍

2022/4/30 17:27（4/30 18:08 更新）
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中華職棒富邦悍將隊開季以來戰績屢創最慘紀錄，且守備失誤頻頻，悍將30日將主力林哲瑄、林益全下放二軍，拉上野手楊瑞承與王詩聰。圖為悍將球員圍圈集氣。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月30日
中華職棒富邦悍將隊開季以來戰績屢創最慘紀錄，且守備失誤頻頻，悍將30日將主力林哲瑄、林益全下放二軍，拉上野手楊瑞承與王詩聰。圖為悍將球員圍圈集氣。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職富邦悍將開季戰績屢創最慘紀錄，且守備失誤頻頻，昨天中外野手林哲瑄也發生接球失誤，悍將今天將主力林哲瑄、林益全下放二軍，並拉內野手楊瑞承、外野手王詩聰上一軍。

富邦悍將近期守備出狀況，在昨天與統一獅隊交手的賽事，第1局2人出局後中外野手林哲瑄發生失誤、接著游擊手于森旭也失誤，該局獅隊一共攻下3分，之後在第6局二壘手王正棠也失誤，全場團隊發生3次失誤，悍將本季游擊手累積12次失誤，守備率僅0.862。

最後悍將以3比5不敵獅隊，苦吞6連敗，開季戰績2勝14敗，持續寫下最慘紀錄。由於以往林哲瑄是以鎮守中外野的能力著稱，生涯在中職拿過4座外野手金手套獎項，在悍將低潮時期發生失誤，也因此引來球迷責罵。

悍將今天賽前做出人員異動，將昨天發生失誤的林哲瑄下放二軍，林益全也降二軍，拉上楊瑞承與王詩聰。攻擊方面，這2名被降下二軍的主力近期不甚理想，林哲瑄目前在一軍出賽12場，僅敲出4支安打，打擊率1成29；林益全則是出賽14場敲出9支安打，打擊率2成57，得點圈打擊率僅0.083。（編輯：張芷瑄）1110430

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