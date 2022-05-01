PLG領航猿不敵攻城獅 苦吞3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）P. LEAGUE+桃園領航猿今天在主場迎戰新竹街口攻城獅，在最多19分落後的情況下，雖然領航猿在第4節一度追到6分差，但最終仍以86比94吞下3連敗。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）例行賽進入尾聲，福爾摩沙台新夢想家、新竹街口攻城獅、台北富邦勇士、新北國王4支晉級季後賽隊伍都已全數出爐，但因龍頭夢想家與暫居第4名國王之間僅1.5場勝差，因此季後賽種子序還未底定。

桃園領航猿今天在主場桃園綜合體育館出戰攻城獅，陣中洋將羅賓森（Devin Robinson）、喬丹（Jordan Tolbert）因傷高掛免戰牌，以單洋將應戰。

領航猿洋將、身高221公分的貝索維奇（Nemanja Besovic）近2戰合計僅得11分，今天上半場同樣手感不佳，7次出手盡墨，讓領航猿只能靠著本土球員苦撐，並以10分落後攻城獅。

下半場領航猿屋漏偏逢連夜雨，本土大將施晉堯也在第4節受傷退場，而攻城獅在洋將法獅（Nick Faust）領軍下一度將差距擴大到19分，不過領航猿盧峻翔、林正內外連線，在比賽最後2分鐘將比數追到6分差，但攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）倒數57秒雙手爆扣，澆熄領航猿反撲氣焰，領航猿最終就以8分差距敗下陣來。

攻城獅雙洋將辛巴與法獅今天分別攻下29分、16籃板與31分、16籃板。領航猿陣中除了盧峻翔攻下24分外，中鋒林正也拿下個人生涯新高的17分。

對於近2場比賽球隊都在大幅落後的情況下一度展開反撲，林正賽後接受轉播單位訪問時表示，「我們不會放棄比賽，拚到最後每一分每一秒，不要以為我們是公務員，在場上就是全力以赴。」

另一場比賽高雄鋼鐵人在主場高雄市鳳山體育館對戰夢想家，鋼鐵人第3節靠著洋將班尼特（Anthony Bennett）單節17分挹注下，團隊拉出34比21攻勢，擺脫對手糾纏，最終以120比103擊敗夢想家。

鋼鐵人此役陣中6人得分雙位數，以班尼特轟下35分、抓下13籃板，表現最佳，新秀陳又瑋攻下25分，外加5籃板、7助攻。（編輯：張雅淨）1110501