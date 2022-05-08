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宋文華防禦率維持0 劉致榮先發2局4K無失分

2022/5/8 12:31
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）旅美聖地牙哥教士隊高階1A投手宋文華今天中繼登板，投2局沒被敲出安打無失分，防禦率維持0；紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發投2局飆出4次三振、無失分，無關勝敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事，聖地牙哥教士隊與密爾瓦基釀酒人隊交手，兩隊5局打完教士隊0比6落後，教士隊6局上拿下1分，6局下派出台灣投手宋文華登板中繼。

宋文華登板連飆2K，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，7局面對首名打者投出四壞保送，但及時回穩，力守不失分。

宋文華總計用23球投2局，沒有敲出安打，投出3次三振、1次保送，球隊以3比6吞敗，宋文華無關勝敗，賽後在高階1A出賽防禦率維持0。

波士頓紅襪隊高階1A與亞特蘭大勇士隊交手，紅襪隊派出台灣投手劉致榮先發，劉致榮1局2人出局後有狀況，接連投出四壞保送、觸身球保送，接著三振抓到該局第3個出局數、沒有失分。

劉致榮2局讓打者3上3下，2局投完退場，總計用40球投2局，沒被敲出安打，投出4次三振，無失分，球隊終場以5比1拿勝，劉致榮無關勝敗，賽後防禦率4.58。（編輯：管中維）1110508

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