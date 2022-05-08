羅暐捷致勝安首獲MVP 獅隊擊敗兄弟止敗

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中職統一獅隊與中信兄弟隊8日3連戰最終戰，9局獅隊羅暐捷（圖）敲出致勝安，一棒2分幫助球隊以4比3拿下勝利，中止近期3連敗，羅暐捷生涯首度獲選單場MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月8日

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中職統一獅隊與中信兄弟3連戰最終戰，統一獅隊林子豪開轟、9局羅暐捷敲出致勝安，一棒2分幫助球隊以4比3拿下勝利、中止近期3連敗，羅暐捷生涯首度獲選單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊今天主場迎戰統一獅隊，兄弟隊賽前近期打出5連勝，開賽積極搶分，1局靠著王威晨、陳文杰接連安打、滾地球先馳得點，2局再靠著王威晨適時安打送回第2分。

獅隊前3局沒有拿下分數，4局陳傑憲率先敲出安打，林子豪開轟、2分砲幫助球隊扳平比數，這發全壘打也是林子豪個人本季第2轟，林子豪目前中職生涯3轟，有2轟是從兄弟今天先發投手鄭凱文手中敲出。

兩隊7局打完2比2僵持不下，兄弟8局靠著詹子賢二壘打、故意四壞保送、李聖裕適時安打，送回超前分；李聖裕打擊手感火燙，單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率升至3成50。

獅隊9局最後反攻機會，靠著高國慶安打、接連四壞保送攻占滿壘，2人出局後羅暐捷敲出致勝安打、一棒送回2分，幫助球隊拿下勝利，羅暐捷獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊守護神陳韻文今天後援投1.1局被敲2支安打，投出偏多3次四壞保送，另有1次故意四壞保送，沒有失分、拿下個人本季首勝。

兄弟隊終結者李振昌則是後援1局被敲2支安打，投出2次保送、1次三振，失掉2分責失分，吞下個人本季首敗。（編輯：張雅淨）1110508