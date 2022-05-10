勇士季後賽拚聽牌 總教練柯爾確診未能督軍

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）勇士今天要在美國職籃NBA季後賽次輪拚「聽牌」的1勝，但總教練柯爾的COVID-19篩檢呈陽性反應，與灰熊系列賽第4戰將不會在場邊督軍，助理教練布朗將暫代兵符。

56歲的柯爾（Steve Kerr）最近幾天隨球隊活動時都一直戴著口罩。

金州勇士表示，柯爾在今天比賽開打的1小時又45分鐘前收到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢結果。布朗（Mike Brown）8日已和沙加緬度國王達成協議，下個球季將會成為國王主帥，但目前他仍會隨勇士打完今年的季後賽。

曼菲斯灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）說：「柯爾染疫的消息剛剛才傳出，我只想送上最好的祝福，希望他很快好起來。」他也提到說：「從目前世界的情況來看，COVID-19依舊猖獗，我只希望他能好好的。我知道時機點很不好，但希望他精神能振作起來。」

曾擔任過洛杉磯湖人、克里夫蘭騎士總教練的布朗，已經多次暫代好友柯爾的職務，也有季後賽的執教經驗。勇士2017年爭冠過程中，柯爾背部開刀缺席，布朗曾率隊在季後賽拿下11勝0敗的好成績。那年柯爾直到總冠軍賽第2戰才歸隊督軍。

52歲的布朗曾率當時有詹姆斯（LeBron James）在陣中的騎士，於2007年打進總冠軍賽，他在兩年內率騎士拿下127勝，但卻未能讓球隊再度闖進總冠軍賽，因此在2010年遭開除。

在休息1年後，布朗取代「禪師」傑克森（Phil Jackson）成為湖人總教練，但他未能複製他在騎士時的成功經驗。在他掌湖人兵符的第1個球季，球隊戰績41勝25敗，第2季在開季僅獲1勝4敗後遭解雇。

接下來的球季，布朗回鍋擔任騎士總教練，率隊拿下33勝49敗的戰績，之後再度被開除。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110510