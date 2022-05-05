勇士培頓遭惡意犯規手肘骨折 傳將缺陣1個月

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（中央社舊金山/紐約4日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士後衛培頓（Gary Payton II）西區季後賽次輪第2戰遭曼菲斯灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）惡意犯規，左手肘骨折，據報恐缺陣1個月。

根據報導，培頓今天接受磁振造影（MRI）檢查時，也發現輕微韌帶受傷。

若勇士能一路闖進總冠軍賽，培頓有可能重回場上征戰。

昨天勇士對灰熊一役中，第1節結束前9分08秒時，灰熊的布魯克斯防守時揮擊到培頓頭部，培頓重摔倒地，左手肘受傷提前退場，布魯克斯隨後被吹二級惡意犯規，當場被驅逐出場。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）賽後說：「我不知道是不是故意的，但很卑鄙。」

他說：「球員必須遵守規則，永遠不能置其他球員的球季或職業生涯於險境，不能在某人在半空中時打他的頭，這最終造成蓋瑞（培頓）手肘骨折。布魯克斯破壞了規則。」

培頓本季平均單場打17.6分鐘，有7.1分、3.5籃板和1.4抄截表現。

灰熊昨天靠後衛莫蘭特（Ja Morant）狂飆47分，終場以106比101勝出，季後賽次輪系列賽扳成1比1平手。 5月7日的第3戰將移師舊金山舉行。

另一方面，布魯克林籃網今天表示，後衛西蒙斯（Ben Simmons）將接受手術治療背部的椎間盤突出症。

西蒙斯整個2021-2022球季都沒有上場。這位25歲來自澳洲的球星在2月一場交易中與哈登（James Harden）互換東家，他到籃網，哈登改披費城76人戰袍。

籃網原本寄望他打季後賽，但他加強訓練導致背部舊疾復發，粉碎了上場打球的希望。籃網已在東區季後賽首輪慘遭波士頓塞爾蒂克橫掃。（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1110505