中信兄弟呂彥青、林恩宇快篩陽 詹子賢匡列隔離

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒中信兄弟隊在今天賽前安排一軍全體隊職員快篩，教練林恩宇、投手呂彥青2次快篩都呈現陽性，呂彥青的密切接觸者詹子賢也遭到匡列隔離，目前已有4隊被疫情影響。

兄弟今天作客台南棒球場與統一獅隊交手的賽事，原本要推出呂彥青先發，不過因為呂彥青COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，臨時換成吳哲源先發。兄弟球團表示，呂彥青和牛棚投手教練林恩宇目前身體狀況皆正常，已安排進行PCR檢測。

兄弟球團說明，林恩宇及呂彥青的染疫原因不明，目前兄弟球團已依規定通報聯盟，並針對隊內密切接觸者進行疫調，僅詹子賢被匡列為呂彥青的密切接觸者，球團也安排詹子賢回台中宿舍進行3+4天隔離。另外兄弟也宣布，野手王政順因家人確診，目前在台中宿舍隔離中。

兄弟強調，自疫情爆發以來，嚴格要求隊職員落實防疫工作，今年4月中更嚴格要求隊職員不能在外用餐，降低風險。兄弟自4月27日於天母球場與味全龍隊進行的賽事因疫情延賽後，於客場住宿時安排隊職員一人一間房間，減少密切接觸。

近期中職各隊陸續受到疫情影響，先是味全龍累計19人確診；富邦悍將投手江少慶昨天也透露自己快篩陽性，已在昨晚透過PCR得知確診；統一獅隊投手王鏡銘昨晚比賽回家後快篩陽性，目前正在等PCR結果，已經有4隊受到影響。（編輯：張雅淨）1110511