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麟洋配擊退世錦賽金牌 湯姆斯盃台灣扳平日本

2022/5/12 17:26（5/12 17:44 更新）
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「麟洋配」王齊麟（左）與李洋（右）12日在湯姆斯盃8強賽以21比14、21比15收拾世錦賽金牌組合保木卓朗與小林優吾，扳成1比1平手。（中央社檔案照片）
「麟洋配」王齊麟（左）與李洋（右）12日在湯姆斯盃8強賽以21比14、21比15收拾世錦賽金牌組合保木卓朗與小林優吾，扳成1比1平手。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球男團今天湯姆斯盃8強賽出戰日本，儘管台灣一哥周天成未能拿下第1點，但隨後上陣「麟洋配」以21比14、21比15收拾世錦賽金牌組合保木卓朗與小林優吾，扳成1比1平手。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣男團今天與日本爭奪4強門票。

世界排名第4的周天成今天打頭陣，以18比21、13比21不敵前球王、日本名將桃田賢斗，丟掉第1點。

「麟洋配」王齊麟與李洋隨後登場，迎戰2021年世錦賽男雙金牌保木卓朗與小林優吾，雙方首局前段比分互咬，「麟洋配」沉穩應對，在13比13平手時，拉出8比1攻勢，以21比14搶下首局。

「麟洋配」次局歷經3比4落後，隨後連得5分反超，且守住領先優勢，以21比15勝出，前2點結束，兩隊戰成1比1平手。

湯姆斯盃團體賽採5點3勝制，台灣男團第3點派出「羽球王子」王子維，將出戰日本選手常山幹太，爭取率先聽牌機會。（編輯：張芷瑄）1110512

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