優霸盃台灣女團止步8強 選手將備戰泰國公開賽

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湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，12日展開8強賽，台灣女團出戰日本隊，由戴資穎（圖）打頭陣對上新科球后山口茜，上演前後任球后對決。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月12日

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（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）由戴資穎領軍的台灣羽球女團今天於優霸盃8強賽出戰日本，激戰3局落敗，止步8強。由於泰國公開賽下週將在曼谷登場，女子選手們將收拾心情備戰泰國公開賽。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，今天展開8強賽賽程，台灣女團上午出戰日本隊。

優霸盃採5點3勝制，台灣女團依序派出戴資穎、女雙組合許雅晴與林琬清、女單許玟琪、女雙組合李芷蓁與鄧淳薰、女單宋碩芸應戰。

戴資穎打頭陣對上新科球后山口茜上演前後任球后對決，戴資穎最終以10比21、21比19、19比21不敵山口茜。

戴資穎賽後接受中央社訪問表示，到後面局數時，失誤比較多，分數上給自己比較大的壓力，出手會有影響，比較小心，失誤也比較多。

對於沒能替女團拿下第一點，戴資穎表示當然是可惜，希望可以為團隊拿下一分。

接著上場的女雙組合許雅晴與林琬清敗給日本組合廣田彩花和福島由紀；女單許玟琪敗給日本奧原希望，台灣女團止步8強，無緣晉級。

許雅晴與林琬清是首度搭配參加優霸盃，許雅晴賽後受訪表示，到第二和第三局被日本對手壓著打，因此失誤多，有點可惜，應該可以打更好。林琬清表示，和許雅晴搭配沒有很久，比較少參與到高強度的比賽，今天場上專注力無法和第一局比，將收拾心情準備參加泰國公開賽

許玟琪受訪表示，由於上一場比賽遇到中國選手陳雨菲，事後看影片覺得自己信心不足，因此今天預設不管對手程度有多好，把自己的東西打出來就好。

對於整體表現，許玟琪認為，優霸盃有別於個人賽，比較注重團結的心，雖然今天籤運比較差，日本隊不好打，至少大家有企圖心，也會想要拚，今天的表現都很好。（編輯：馮昭）1110512

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，12日展開8強賽賽程，台灣女團出戰日本隊，由戴資穎（圖）打頭陣對上新科球后山口茜，最後不敵山口茜落敗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月12日

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，12日展開8強賽賽程，台灣女團出戰日本隊。女單許玟琪（圖）力戰日本奧原希望，最終落敗。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月12日