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王子維直落二勝出 湯姆斯盃台灣2比1聽牌

2022/5/12 18:13（5/12 18:26 更新）
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台灣羽球男團12日在湯姆斯盃8強出戰日本，王齊麟與李洋搶下第2點，王子維（圖）再以22比20、21比17扳倒常山幹太，台灣以2比1領先。（中央社檔案照片）
台灣羽球男團12日在湯姆斯盃8強出戰日本，王齊麟與李洋搶下第2點，王子維（圖）再以22比20、21比17扳倒常山幹太，台灣以2比1領先。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球男團今天在湯姆斯盃8強出戰日本，0比1落後時，靠著王齊麟與李洋搶下第2點，王子維再以22比20、21比17扳倒常山幹太，台灣以2比1領先，距離隊史首闖4強只差1勝。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣男團與日本隊今天在8強賽碰頭，角逐4強入場券。

擔綱第1點的周天成以直落二輸給前球王桃田賢斗後，東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋以21比14、21比15擊敗2021年世錦賽金牌組合保木卓朗與小林優吾，兩隊扳成1比1平手。

目前世界排名第15「羽球王子」王子維，扛起關鍵第3點，出戰排名第14的日本選手常山幹太，雙方過去6度碰頭，王子維以5勝1敗占上風，且近期對戰2連勝。

王子維克服開局最多5分落後，一路追趕，在18比20落後情況下，連續化解2個局點，關鍵時刻適時對角線突擊搶分，靠著幸運球以22比20驚險搶下首局。

雙方次局互有領先，王子維在18比13領先情況下，被對手追成1分差，隨後頂住壓力，以21比17收下關鍵一勝，王子維當場興奮地振臂歡呼。

湯姆斯盃團體賽採5點3勝制，台灣男團「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯鎮守第4點，壓軸則由男單廖倬甫應戰。（編輯：唐聲揚）1110512

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