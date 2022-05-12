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聽奧羽球再添1銀1銅 桌球王顗翔男單奪銅

2022/5/12 13:43（5/12 14:21 更新）
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台灣羽球代表隊12日在巴西聽奧再進帳1銀1銅。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）
台灣羽球代表隊12日在巴西聽奧再進帳1銀1銅。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）
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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣代表隊今天在第24屆夏季達福林匹克運動會再傳捷報，羽球隊單日進帳1銀1銅，桌球隊靠著男單王顗翔進帳1面銅牌，而網球隊則在女單、女雙及混雙等3項都挺進金牌戰。

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）賽程進入尾聲，台灣代表隊今天在羽球和桌球都傳出好消息。

沈彥汝與范榮玉雖在羽球女單止步8強，但兩人搭檔的女雙則是一路挺進金牌戰，面對馬來西亞組合，雙方激戰3局，台灣女雙組合以17比21、21比17、15比21惜敗，以銀牌作收。

范榮玉混雙則與陳忠羿攜手，4強賽不敵印度組合，銅牌戰對上沈彥汝與鄭成鼎，最後范榮玉與陳忠羿技高一籌，連下2局帶走獎牌；羽球隊本屆賽事共進帳1銀、2銅。

巴西聽奧台灣男子桌球隊4人全數闖進16強，其中王顗翔（左2）連過2關晉級4強，4強戰不敵斯洛伐克選手凱納特坐收銅牌。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）
巴西聽奧台灣男子桌球隊4人全數闖進16強，其中王顗翔（左2）連過2關晉級4強，4強戰不敵斯洛伐克選手凱納特坐收銅牌。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）

桌球部分，台灣男子桌球隊4人全數闖進16強，其中王顗翔連過2關晉級4強，4強戰以0比4不敵斯洛伐克選手凱納特（Thomas Keinath），但仍在男單斬獲1面銅牌。

台灣代表團目前為止累積1金、5銀、7銅。

另外，台灣網球好手林家文順利晉級女單金牌戰，衛冕之路只差1勝，老將何秋美雖無緣與林家文會師決賽，但仍有拚銅牌的機會，且兩人還在女雙項目聯手闖進決賽。

林家文除了女單、女雙外，混雙與王俊偉合作，突破隊史最佳成績，上屆台灣僅拿下第4名，這次則挺進金牌戰。（編輯：張芷瑄）1110512

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