聽奧台灣代表團14人染疫 協助於當地治療

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台灣代表團遠征巴西參加第24屆夏季達福林匹克運動會，已有14名隊職員確診。圖為1日台灣代表團出席開幕式，並由上屆聽奧獲女子網球單、雙打2面金牌的林家文掌旗。（駐聖保羅辦事處提供）

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（中央社記者龍柏安台北11日電）教育部體育署全民運動組長呂忠仁今天表示，在巴西南卡西亞斯參加第24屆夏季達福林匹克運動會（聽奧）的台灣代表團已14名隊職員確診，代表團將協助並陪團員在當地治療。

巴西聽奧台灣代表團共派隊職員共79人，包括39名運動員，參加田徑、羽球、桌球、跆拳道、空手道、籃球、網球及射擊競賽。

巴西聽奧台灣代表團原本13人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），另有2人快篩陽性，但呂忠仁上午在體育署受訪表示，經團本部回報，已14人確診，還有5人快篩陽性。

聽奧台灣主代表團預定17日返台，但呂忠仁說，勢必影響返台期程。目前確診者都以輕症和無症狀為主，讓相關確診者在當地恢復健康為最重要考量，接下來代表團將在巴西協助陪伴與關懷。

呂忠仁表示，隊職員確診後，安排一人一室隔離，並由隊醫與護理師視訊問診，給予確診者藥品備用，也第一時間通知所有代表團員，務必做好自我防疫措施及自我健康檢測。

目前染疫代表隊以籃球為最大宗，總計9人確診，呂忠仁說，籃球隊返台前核酸檢測（PCR）確診，其他多半是快篩陽性後再PCR確診。（編輯：李明宗）1110511