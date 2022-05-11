聽奧許樂摘金 許安誼、陳重宇各添1銀

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（中央社記者龍柏安台北11日電）世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂，今天在巴西聽奧替台灣摘下首金，許安誼與陳重宇則各自在女子標槍與男子撐竿跳摘下銀牌，助台灣代表團單日進帳1金、2銀。

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），台灣田徑代表隊今天戰果豐碩，除許樂在女子100公尺跨欄決賽以13秒91打破大會紀錄摘金，許安誼則在女子標槍以48公尺37摘銀，而男子撐竿跳好手陳重宇也以3公尺80再添1銀。

許安誼是台灣聽障女子標槍好手，她過去曾在2013保加利亞索菲亞與2017土耳其薩姆松兩屆聽障奧運摘銀，今年她也盼能終結「老二宿命」，拿下生涯在聽奧的首面金牌。

可惜的是，許安誼今天在巴西聽奧女子標槍決賽飆出48公尺37，成績雖優於她在上屆聽奧所繳出的46公尺80，無奈克羅埃西亞的老冤家史黛芬奈克（Laura Stefanac）又再次以49公尺92攔胡衛冕，也讓許安誼連續3屆聽奧都以銀牌作收。

至於男子撐竿跳老將陳重宇，今年也是他生涯第4度披上台灣戰袍出征聽奧，過去他曾在2013年摘銀，上屆聽奧則是拿下銅牌，今天他雖飛越3公尺80橫桿，仍不敵日本好手北谷宏人所繳出的4公尺20，讓他再次銀恨。

靠著台灣田徑代表隊發威，今天就進帳1金、2銀，台灣聽奧代表團獎牌數累計達1金、4銀、5銅。（編輯：李亨山）1110511