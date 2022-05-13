林家文、何秋美聯手 聽奧網球女雙衛冕金牌

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台灣一代球后何秋美（右3）和林家文（左3）在巴西聽奧網球女雙決賽橫掃德國組合，成功衛冕金牌。（圖取自體育署網頁sa.gov.tw）

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（中央社記者龍柏安台北13日電）就算帶傷上陣，台灣一代球后何秋美表現不受影響，她和林家文在巴西聽奧女雙決賽聯手，以6比4、6比1直落二橫掃德國組合施洛德與菲勒肯史汀，成功衛冕金牌。

2022南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），網球今天進行女雙最終決賽，衛冕組合林家文與何秋美面對德國的施洛德（Heike Albrecht-Schroder）與菲勒肯史汀（Verena Fleckenstein），沒給對手太多機會，以直落二拍落對手，也替台灣代表團拿下今年賽會的第2面金牌。截至目前為止台灣共拿下2金、5銀、7銅。

比賽結束後，林家文表示，今天的搭檔何秋美帶傷上陣，給了她很多信心，「等了5年我們可以再一次拿下女雙金牌，真的謝謝她的付出。」此外她也不忘感謝一路上所有支持她的朋友與贊助商。

值得一提的是，林家文上屆聽奧在女單、混雙包辦雙金，今年她狀況依舊火燙，除今天登場的女雙順利連莊衛冕，包含女單，以及她與王俊偉聯手的混雙，全都順利挺進壓軸決賽，明天她還有機會挑戰雙金，並在本屆聽奧席捲3金的創舉。

而有傷在身的老將何秋美，昨天在女單4強飲恨，未能和林家文一併會師金牌戰，明天她將在銅牌戰與以色列的阿胥肯納吉（Rotem Ashkenazy）交鋒，期望能再添一面獎牌。

今年在聽奧女子100公尺跨欄，替台灣代表團摘下首金的許樂，今天在兼項的女子200公尺預賽，再以26秒32、分組第3晉級準決賽，今年聽奧她除在拿手的100欄拿下金牌，女子100公尺也摘下1銅，明天仍有機會挑戰本屆聽奧的個人第3面獎牌。（編輯：張芷瑄）1110513