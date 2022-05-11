聽奧台灣代表團首金出爐 許樂100公尺跨欄稱后

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台灣田徑女將許樂11日在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆達福林匹克運動會女子100公尺跨欄決賽，以13秒91衝線摘金，也替台灣代表團拿下首金。（中華奧會提供）中央社 111年5月11日

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（中央社記者龍柏安台北11日電）2天前才剛在巴西聽奧女子100公尺鍍銅，世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂今天在熟悉的主戰場，在女子100欄以13秒91衝線摘金，也替台灣代表團拿下首金。

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），是許樂生涯第1場國際大賽，她除參加拿手的女子100公尺跨欄，也「客串」參加100與200公尺。

目前就讀台中新民高中的許樂，4月初才剛在全國身心障礙運動會豪取8金，近況正值高點，行前就被視為金牌候選人，她在行前授旗時也透露，希望此行能夠繳出好成績，不只是為了自己，也是為了那些支持她的人。

許樂在今年聽奧於女子100公尺率先登場，她在準決賽飆出12秒18秒，將12秒23聽障U20世界紀錄送入歷史，雖然決賽起跑有些不順，她克服落後最終以銅牌作收，仍替接下來登場的100公尺跨欄注入一劑強心針。

今天巴西南卡西亞斯天公不作美，比賽伴隨著雨勢，所幸許樂發揮不受影響，在女子100公尺跨欄決賽鳴槍起跑後就一馬當先，前3個欄架跑完就已「海放」其他各國參賽者，最後以13秒91率先壓線，也打破14秒20的大會紀錄奪金。

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許樂摘金後，今年台灣聽奧代表團金牌總算開胡，而包括100公尺鍍銅在內，許樂也是本屆聽奧繼射擊女將高雅茹（1銀、1銅）後，第2個包攬兩面獎牌的選手。（編輯：張芷瑄）1110511

許樂比賽影片點這裡可觀看。