巴西僑委為聽奧選手加油 鼓勵台灣隊為國爭光

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僑務促進委員謝如欣與駐聖保羅辦事處祕書陳正宏為聽奧桌球男將們加油。圖左起為防護員余家賢、選手王顗翔、盧仕杰、謝如欣、陳正宏、選手楊榮宗、郭岳東、教練許展銘。（陳正宏提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月11日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）第24屆夏季達福林匹克運動會1日至15日在巴西南大河州南卡希亞斯市（Caxias do Sul）舉辦，僑務促進委員謝如欣日前赴現場為台灣選手加油，鼓勵他們為國爭光。

第24屆夏季達福林匹克運動會（Summer Deaflympics；俗稱聽奧）開賽以來，南大河州（Rio Grande do Sul）僑胞及駐聖保羅辦事處特別訂製當地特產的葡萄酒給台灣代表隊打氣，謝如欣4日也專程從聖保羅飛到南卡希亞斯為選手們加油，連日在場邊揮旗撕吼。

駐聖保羅辦事處秘書陳正宏指出，國際賽事是讓各國認識台灣的大好機會，僑胞們在場外揮舞著國旗，不僅能為選手帶來莫大鼓勵，也能吸引當地民眾注意；加上選手表現優異，更讓現場觀眾對台灣另眼相看。

台灣隊防護員余家賢感謝陳正宏連日來對代表團提供各類協助，讓選手們能安心備賽，看到有僑胞在看台上揮旗加油，也讓大家相當感動，士氣大增。

謝如欣認為，台灣聽奧代表團有許多選手實力不亞於一般選手，無論官方或民間體育機構，若能持續為特殊體育或特殊藝術教育等專才投注資源，相信未來可以激發更多特別的孩子找到自己的專長，不僅能建立自信心，還能透過在國外拿獎，為國爭光；期待透過選手們亮眼的表現，讓更多巴西人認識台灣，也希望各國體壇都能重視聽障、身障等特殊體育競賽。

全程與代表團同行的教育部體育署全民運動組副組長趙昌恕表示，除了聽障，體障等特殊運動都是該單位的業務範圍，此行除了盡督導職責，也希望藉此次經驗，逐步完善未來在特殊體育賽事上的行政作業，並提供更切合選手需求的協助。

謝如欣此行亦在陳正宏陪同下，拜會當地文化局官員及警消單位，藉機推廣台灣文化，期待未來有機會在南大河州舉辦台灣電影展，讓巴西的另一端也能透過影像發現福爾摩沙台灣之美。（編輯：林憬屏）1110511

第24屆夏季達福林匹克運動會1日至15日在巴西南大河州南卡希亞斯市舉辦，僑務促進委員謝如欣赴現場為台羽球隊打氣。圖左起：防護員傅思凱、選手林頤、劉浩恩、謝如欣、教練紀世清、何威德。（駐聖保羅辦事處秘書陳正宏提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月11日

巴西南卡希亞斯警方對台灣印象良好，特別要求與僑促委員謝如欣（中）及駐聖保羅辦事處秘書陳正宏（右一）合影。（陳正宏提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月11日