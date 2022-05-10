射手高雅茹好神 巴西聽奧25公尺手槍再添銅牌

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（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣聽障射擊好手高雅茹今天在巴西南卡西亞斯的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），女子25公尺手槍決賽以25分再添1銅，也是她在本屆聽奧拿下的第2面獎牌。

生涯第4度參與聽奧的「神射手」高雅茹近況超夯，出發前才剛在全國身心障礙運動會打破全國紀錄並摘金，來到巴西後，又先在女子10公尺空氣手槍拿下銀牌，替今年台灣代表團拿下首面銀牌，也改寫她在聽奧10公尺空氣手槍項目中，個人獎牌的最佳成色。

高雅茹今天再戰拿手的25公尺手槍，她在資格賽繳出533分，以第3名之姿摘下決賽入場券，最後在壓軸決賽以25分名列第3，也替台灣代表團再添1銅。

至於網球方面，台灣一代球后何秋美與上屆包辦聽奧雙金的天后林家文，今天兩人在女單8強各自出擊，也雙雙出線挺進4強，倘若能再繼續闖關，將可望會師決賽，提前確保台灣在網球女單寫下金包銀。

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除女單外，林家文與王俊偉攜手合作的混雙也強勢闖關，兩人今天以6比2、6比3輕取法國組合，同步晉級4強，接下來將與印度組合交鋒，爭取決賽門票。

今年巴西聽奧截至目前為止，已拿下2銀、5銅，除高雅茹在射擊一人就包辦2面獎牌外，在桌球男團台灣也摘下1銀，而射擊小將許明睿也在男子10公尺空氣手槍射下1銅，另有空手道型男團、羽球混合團體賽以及女子田徑名將許樂等人，也都順利替台灣添得銅牌。（編輯：張芷瑄）1110510