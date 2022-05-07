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聽奧台灣桌球男團銀恨 射擊再添1銅

2022/5/7 12:35
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（中央社記者龍柏安台北7日電）連續5屆達福林匹克運動會（簡稱聽奧），台灣桌球代表隊都打進金牌戰，可惜決賽和烏克蘭激戰5點後以2比3惜敗；而射擊也靠著小將許明睿在10公尺空氣手槍再添1銅。

在巴西南卡西亞斯舉行的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），單日進帳2面獎牌，除桌球男團摘銀，平鎮高中年僅16歲的小將許明睿也射下銅牌，台灣代表團至今累計共拿下2銀、3銅。

台灣聽障桌球代表隊在聽奧戰果豐碩，自2005年墨爾本聽奧開始，加上今年共連5屆打進男團壓軸決賽，並在2005、2009與2013拿下3連霸，堪稱是傳統金庫，上屆土耳其薩姆森聽奧才被中國斬斷3連霸。

台灣桌球男團4強賽先以3比0橫掃哈薩克，摘下決賽入場券，金牌戰則遭遇烏克蘭，台灣隊靠著楊榮宗一人包辦2勝，逆勢追平且成功「聽牌」，可惜第5點卻沒能一鼓作氣關門，最終以2比3憾負，未能收復男團金牌。

昨天射擊女子10公尺空氣手槍，台灣靠著女將高雅茹摘下1銀，今天男子組則由廖瑞友與許明睿一同登場。

廖瑞友在資格賽以556分名列第9，與決賽8強擦身而過，而小將許明睿則以557分排名第7，有驚無險晉級決賽，接下來他越戰越勇，最後以212.8分拿下銅牌。（編輯：張芷瑄）1110507

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