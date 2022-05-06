巴西聽奧射擊女將高雅茹 10公尺空氣手槍摘銀

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（中央社記者龍柏安台北6日電）台灣聽障射擊名將高雅茹今天在2022巴西南卡西亞斯的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）女子10公尺空氣手槍決賽，以232分摘銀，替台灣代表團拿下首面銀牌。

近況極佳的高雅茹，才在全國身心障礙運動會打破全國紀錄並摘金，她曾在2009台北聽障奧運拿下1銀、1銅佳績，也是巴西聽奧被寄予奪牌厚望的射手。

高雅茹在資格賽繳出549分，以第4名之姿晉級決賽，由於射擊決賽的賽制是採淘汰制，每名選手先射擊12發子彈「打底」，接下來每完成2發後淘汰分數最低的選手，高雅茹闖到最後一關才以232比236.3不敵烏克蘭的艾芳琴柯（Inna Afonchenko），以「銀」恨居次。

高雅茹賽後表示，晉級決賽後一開始沒想太多，只想著把自己分數拉高，趕過前後的選手，等到她意識到其他選手真的都慢慢都退出了，已經只剩最後3人，「那邊會有一點點緊張。」

不過，在確定獎牌入袋後，高雅茹告訴自己，不要去想成績，也不要去管排第幾，放手去射就好了，最終讓她順利拿下銀牌，這也是她繼2009台北聽奧後，再次於10公尺空氣手槍拿下獎牌。

高雅茹銀牌入手後，接下來她還將參加拿手的25公尺手槍，仍有機會替台灣再添獎牌。而這屆聽奧截止目前為止，台灣代表團累積已拿下1銀、2銅。

此外，台灣聽奧桌球代表隊今天也在小組賽拉出4連勝，以分組第1之姿晉級準決賽，接下來將與哈薩克對決爭取晉級決賽的入場券。（編輯：戴光育）1110506