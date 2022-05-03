巴西聽奧台灣旗開得勝 空手道男團型鍍銅獎牌開張

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在巴西南卡西亞斯登場的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）3日登場，台灣好手高文富、戴文祺與黃俊翰在空手道「型」男團順利鍍銅，替台灣隊獎牌開張。（體育署提供）中央社 111年5月3日

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（中央社記者龍柏安台北3日電）在巴西南卡西亞斯登場的第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）今天登場，台灣代表團旗開得勝，由高文富、戴文祺與黃俊翰在空手道「型」男團順利鍍銅，替台灣隊獎牌開張。

今年巴西聽奧台灣共有39名選手參賽，分別參加田徑、羽球、桌球、網球、男子籃球、空手道、跆拳道及射擊等8種運動競賽，也期望能突破上屆所拿下的4金5銀8銅。

巴西聽奧今天正式登場，台灣代表團則由空手道和羽球打頭陣，也紛紛開出紅盤，除空手道男團型順利摘銅外，羽球混合團體賽小組賽也以3比2擊敗強敵泰國，順利摘下分組第1晉級。

空手道今天個人賽與男團賽先後登場，台灣好手高文富在個人賽名列第5，而老將戴文祺則排名第10，未能晉級，所幸搭配首次參賽的小將黃俊翰，在男團反而譜出驚奇拿下1銅，這也是台灣代表團在巴西聽奧的首面獎牌。

由現役聽障世界球后沈彥汝領軍的台灣代表隊，在聽奧羽球團體賽高居頭號種子，與泰國並列A組，今天兩軍對陣戰況陷入拉鋸，前4點打完雙方以2比2打平，決勝點則由混雙決勝負。

世界排名第2的陳忠羿與范榮玉，壓軸登場沒有漏氣，全場僅用20分鐘就以21比9、21比7、直落二橫掃對手，並拿下致勝點，率隊取得分組第1晉級8強。（編輯：張芷瑄）1110503