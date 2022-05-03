巴西聽奧開幕 駐聖保羅處長出席為台灣選手打氣

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第24屆夏季達福林匹克運動會1日（當地時間）在巴西南卡希亞斯市（Caxias do Sul）舉行開幕式，駐聖保羅辦事處處長馮光中手持國旗為台灣選手加油打氣。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年5月3日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）在巴西南卡希亞斯市（Caxias do Sul）舉辦的第24屆夏季達福林匹克運動會1日舉行開幕式，駐聖保羅辦事處處長馮光中等人出席開幕式，為台灣選手加油打氣。

夏季達福林匹克運動會（24th Summer Deaflympics；俗稱聽奧）1日於南卡希亞斯市SESI體育館舉行開幕式，各國代表團及現場觀眾共5000餘人，巴西第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）出席致詞，馮光中偕秘書陳正宏獲本屆聽奧組委會邀請，代表台灣政府參與本場盛會。

台灣代表團進場排序為第13位，由上屆聽奧獲女子網球單、雙打2面金牌的林家文掌旗。隨後團員持「歡迎參加2023年第4屆聽障桌球世界錦標賽」及「歡迎參加2024年第5屆世界聽障田徑錦標賽」英文布條進場向全場觀眾問好並宣傳台灣明後兩年的國際賽事。

烏克蘭代表團排第72位持「停止戰爭」英文布條進場，全場觀眾多起立鼓掌或揮舞雙手向烏克蘭選手致敬，馮光中亦於貴賓席揮舞國旗表達台灣對烏克蘭的支持。

地主隊巴西代表團在熱情洋溢的音樂中壓軸登場，隨後開始一連串大會精心安排的歌舞表演，過程圓滿順利。（編輯：馮昭）1110503