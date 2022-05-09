許樂聽奧100公尺摘銅 準決賽破聽障U20紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣好手許樂在聽障奧運女子100公尺準決賽飆出12秒18，打破U20世界聽障紀錄，決賽則以12秒31成績獲得銅牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北9日電）首度登上聽奧國際舞台的100公尺跨欄好手許樂，今天締造佳績，在女子100公尺準決賽飆出12秒18打破世界聽障U20紀錄，決賽則以12秒31秒成績獲得銅牌。

19歲的許樂主項是100公尺跨欄，在就讀台中市大業國中時，就在國內分齡賽事中屢創佳績，進入新民高中後，在109年新北市全國田徑錦標賽繳出13秒19秒成績，改寫世界聽障女子100公尺跨欄紀錄。

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）為許樂生涯首場國際賽，除了個人主項的女子100公尺跨欄外，也兼項參加100公尺及200公尺的比賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許樂今天在女子100公尺上陣，晉級準決賽後，繳出12秒18秒成績，刷新世界聽障U20紀錄（原紀錄為12秒23），決賽雖未能推進成績，但仍以12秒31秒成績摘下銅牌，也是這次田徑代表隊首面獎牌，可望為接下來主項100公尺跨欄賽事增添信心，目前台灣代表團累積2銀、4銅。

另外，射擊代表隊在為台灣奪下1銀1銅後，高雅茹及廖瑞友今天聯手闖進混合10公尺空氣手槍銅牌戰，以4比16不敵韓國組合，以第4名作收。（編輯：李亨山）1110509