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獅隊疫情影響異動 林祖傑等2野4投上一軍

2022/5/15 16:32
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅隊新增5名一軍主力球員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR確診，今天賽前做出異動，拉上野手林祖傑、江亮緯，投手邱浩鈞、江國謙、姚杰宏、李其峰，共2野4投上一軍。

中華職棒統一獅隊陸續傳出球員確診，最早是投手王鏡銘確診，昨天外野手羅暐捷也確診，今天公告新增一軍5名主力球員PCR確診，包括捕手林岱安、投手劉軒荅、江承峰、劉予承及陳韻文，另外總教練林岳平自主隔離。

獅隊昨天已把羅暐捷下放二軍，今天賽前再做出異動，新增5名確診球員也下二軍休息，拉上游擊手林祖傑、外野手江亮緯，以及投手邱浩鈞、江國謙、姚杰宏、李其峰。

林祖傑加入獅隊後，成為獅隊倚重的游擊手，今年球季受到傷勢影響，直到今天首度上到一軍，目前為止本季二軍總計15場出賽，27打數敲出11支安打，打擊率4成07。

投手江國謙去年季後遭到樂天桃猿隊釋出，今年效力獅隊，本季有過1場一軍後援出賽，投1.1局無失分；另外投手姚杰宏、李其峰，以及外野手江亮緯都是本季首度上到一軍。

獅隊目前累計7人PCR確診，今天新增牛棚投手教練羅錦龍快篩陽性，將依規定隔離，並安排PCR檢測，今天與樂天桃猿隊比賽，總教練由首席教練高志綱暫代，牛棚教練由凃壯勳暫代。（編輯：張雅淨）1110515

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