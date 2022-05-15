PLG簡浩9記三分球 夢想家逆轉擊敗富邦勇士

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家今天僅10人應戰，在最多落後15分情況下，靠著簡浩飆進本土最多9記三分球、單場31分，加上王振原關鍵兩罰，以104比100氣走台北富邦勇士。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+富邦勇士在總教練許晉哲傳出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，近期由助理教練吳永仁暫掌兵符。昨天勇士在主場台北和平籃球館靠著林志傑在比賽最後11秒關鍵上籃，以1分差距險勝桃園領航猿，今天迎戰本週因傷兵和防疫健康管理程序僅剩10人的夢想家。

上半場富邦勇士火力全開，尤其昨天被打傷頭部的洋將辛特力（Michael Singletary）就投進4顆三分球、拿下22分，幫助富邦勇士在次節中段一度取得15分領先。

不過，夢想家射手簡浩也在球隊進攻熄火的情況下挺身而出，與錢肯尼接連投進三分球，將落後差距一度縮小到5分，但辛特力隨後連得5分，讓富邦勇士在上半場打完仍保有9分領先。

比賽進入下半場，夢想家第3節簡浩、錢肯尼繼續在外線開火，率隊吹起反攻號角，加上洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）籃下屢次得手，一度扳平比分，富邦勇士洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）與辛特力隨後同樣在外線還以顏色，將比分拉開78比71。

簡浩決勝節手感更加火熱，單節5記三分球，幫助夢想家後來居上，加上倒數43.31秒隊友林俊吉切入上籃，率隊以101比100反超，新秀王振原隨後快攻上籃要到犯規，兩罰全進，加上吉爾貝克兩罰中一，最終夢想家以4分差勝出。

簡浩此役攻下加盟夢想家以來新高的31分，單場9記三分球，改寫本土球員最佳紀錄；王振原去年新人選秀會第3輪被夢想家選中，生涯首次得分也在今天開張，單場貢獻5分，1助攻、1抄截。

談到球隊最多落後15分，簡浩表示，與隊友之間彼此相信，有空檔就出手，而他也為王振原攻守兩端好表現感到開心，「他很認真，每次練球都是第一個到，最後一個走」。

富邦勇士洋將辛特力攻下全隊最高28分，外加6籃板、3助攻，塞瑟夫進帳14分、1籃板、2助攻。（編輯：唐聲揚）1110515