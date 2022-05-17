鄭勝次接任體操協會理事長 盼任內拿下奧運第1金

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（中央社記者龍柏安台北17日電）中華民國體操協會新任理事長鄭勝次今天表示，台灣的體操在大家共同努力下，去年東京奧運拿下隊史第1面銀牌，他也期許在任內，台灣體操可以拿下第1面奧運金牌，為國爭光。

中華民國體操協會今天進行理事長交接儀式，由卸任理事長童年寬，將印信交接給新上任的鄭勝次，而秘書長改由1998年曼谷亞運鞍馬銅牌名將江建東出任。

江建東受訪時強調，接下來體操協會的重點包括順延的杭州亞運與成都世大運，不過眼前最近的則是6月即將在卡達杜哈登場的亞洲體操錦標賽，「希望我們在這一次的亞錦賽可以拿下好的成績。」

由於亞錦賽成隊（團體）需排進前5名，才能取得世界體操錦標賽成隊門票，江建東表示，他相信在總教練林育信的領導下，「這個目標應該可以達成。」

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由於亞運日前已宣布順延，對於接下來的培訓計畫，江建東直言，目前協會已與總教練進行協調，也有一些共識，包括選拔賽可能會重新舉辦，「畢竟時間太長了，可能會有一些更好的選手在一年內爬上來，我們可能會在明年或者年底，再做一個重新選拔。」

針對可能重啟選拔一事，江建東透露，總教練已和選手解釋並進行安撫，「這對選手來說也不一定不好，因為選手會有更多時間可以充分訓練，可以把自己的成績和技術再往上提升。」（編輯：張雅淨）1110517