台灣內戰麟洋配順利出線 泰國羽球公開賽晉級次輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）東京奧運羽球男雙金牌組合王齊麟與李洋今天在泰國羽球公開賽首輪化解局點危機，最終以21比15、23比21擊敗自家組合柏禮維與張課琦，順利挺進第2輪。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

世界排名第4的「麟洋配」王齊麟與李洋在台灣隸屬土地銀行，而柏禮維與張課琦則是土銀的自家人，不過兩組人馬是首度在國際舞台上過招，而國際賽經驗豐富的「麟洋配」也從這場「台灣內戰」中出線。

「麟洋配」今天開局和對手短暫互有來回，在9比8領先之際，兩人一口氣連拿5分，也甩開對手糾纏，先以21比15拿下。

次局戰況則呈現膠著，雙方互有領先，一路纏鬥至比賽尾聲，「麟洋配」在16比18落後下連追3分逆勢超前。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過柏禮維與張課琦展現韌性，連搶2分再次超前，還握有局點優勢，「麟洋配」臨危不亂，不僅再次止血追平，還再次後來居上，最後以23比21拿下，也以直落二擊敗自家人。

男單一哥周天成下午首輪意外出局；世界排名第15的「羽球王子」王子維則被馬來西亞的黃智勇嚇出一身冷汗，雙方歷經1小時又9分鐘、3局惡鬥，王子維才以21比12、13比21、21比19艱辛拍下對手，有驚無險晉級第2輪。（編輯：張雅淨）1110518