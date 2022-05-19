胡智為先發8局僅被敲1安 封鎖兄弟助獅3連勝

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊先發投手胡智為繳出8局無失分好投，只被敲出1支安打，加上獅隊打線全場出現11支安打，終場以7比0擊敗中信兄弟，奪下3連勝。

獅隊在2局下就展開攻勢，胡金龍敲出安打後，靠著投手暴投上二壘，李丞齡再敲安打送回1分；3局下林靖凱敲安打、陳傑憲選到保送後，胡金龍敲出安打再送回1分，獅隊取得2比0領先。

獅隊7局下更是攻下大局，陳重廷靠著二壘手岳東華失誤上壘後，林靖凱敲出二壘安打送回1分，之後陳傑憲再利用投手廖乙忠失誤上壘，接著林子豪、潘傑楷都敲出安打，各帶有1分打點，鄭鎧文再敲二壘安打送回2分，終場獅隊就以7比0獲勝，讓兄弟吞下3連敗。

獅隊先發投手胡智為此戰用111球投8局，局數和用球數都追平個人中職生涯新高，僅被敲出1支安打，投2次保送、4次三振，沒有失分繳出優質先發，奪下本季第3勝，也獲選為單場MVP。

兄弟則是推出洋投泰迪先發，他用102球投6.1局，被敲8支安打，投2次保送、3次三振，出現2次暴投，失4分含2分責失，最後吞下敗投。（編輯：陳政偉）1110519