富邦悍將擊敗樂天桃猿 本季首度2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）中職富邦悍將今天靠著投手陳鴻文先發6局無失分，加上打線發揮，最終以7比0勝出，本季首度2連勝，陳鴻文拿下生涯第50勝。

樂天桃猿近期因部分球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），戰力受衝擊，今天在主場樂天桃園棒球場迎戰富邦悍將，派出洋投索沙先發出戰前東家。

悍將2局上率先展開攻勢，張進德、葉竹軒、王勝偉接連安打，加上莊韋恩高飛犧牲打以及對手失誤，以3比0領先。

5局上1出局後，悍將莊韋恩二壘安打再度開啟球隊攻勢，董子恩、申皓瑋同樣揮出二壘安打，為球隊再添2分；9局上悍將攻勢再起，董子恩適時揮出帶有2分打點安打，將領先差距擴大至7比0。

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面對悍將換上岳少華後援，樂天桃猿試圖展開反攻，朱育賢、馮健庭、林澤彬9局下相繼揮出安打，但球隊在2出局、滿壘情況下欠缺適時一擊，且登板救援的悍將投手陳冠勳化解滿壘危機，最終悍將就以7比0帶走比賽勝利，本季首度拿下2連勝。

投手陳鴻文先發6局無失分，被敲4安，1次四壞保送，並送出3次三振，本季首勝到手，完成生涯第50勝里程碑，前一次勝投得追溯至去年10月16日；而董子恩5打數2安打，貢獻3分打點，也是球隊奪勝關鍵。（編輯：陳政偉）1110521