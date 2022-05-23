柯瑞31分魏金斯雙十勝獨行俠 勇士西區冠軍賽聽牌[影]

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勇士22日在柯瑞（前中）攻下31分，和魏金斯末節10分，以109比100在客場擊敗獨行俠，在7戰4勝制西區冠軍賽以3比0「聽牌」。（圖取自twitter.com/warriors）

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（中央社達拉斯22日綜合外電報導）勇士今天在柯瑞攻下31分，和魏金斯末節10分、整場比賽斬獲27分11籃板的聯手帶領下，以109比100在客場擊敗獨行俠，拿下3連勝後，在7戰4勝制西區冠軍賽以3比0「聽牌」。

美國職籃NBA西區冠軍賽前兩戰，第3種子金州勇士在主場連贏兩場，今天賽前以2比0領先第4種子達拉斯獨行俠，兩隊此役移師獨行俠主場進行系列賽第3戰。

這場比賽開打後，勇士靠著一波10比0攻勢，以19比7領先達兩位數，但獨行俠靠唐西奇（Luka Doncic）單節獨得10分，並砍進壓哨的大號三分彈將比分追近，讓勇士首節僅以25比22領先。

次節前段，勇士失誤偏多、命中率偏低，獨行俠趁機打出17比6開局，以39比31超前，但勇士在柯瑞（Stephen Curry ）砍進三分球後，打出一波12比3攻勢要回領先，在上半場仍以48比47領先獨行俠。

下半場開打，勇士19比9的強力開局，讓他們以67比56領先達兩位數，並在柯瑞單節11分的帶領下，在3節打完後，以78比68將領先擴大到10分。

末節，獨行俠在貝坦斯（Davis Bertans）的雙手灌籃後，一度將落後縮小到剩下6分，但柯瑞兩罰俱中、魏金斯（Andrew Wiggins）的連續兩記爆扣再把領先拉開到雙位數。獨行俠靠著一波11比2攻勢，一度將落後縮小到5分，但波爾（Jordan Poole）關鍵時刻砍進一記重要的三分球，讓勇士最終仍以9分之多獲勝。

柯瑞此役攻下勇士最高31分，並送出11次助攻，魏金斯有27分、11籃板的「雙十」成績，湯普森（Klay Thompson）貢獻19分，葛林（Draymond Green）和替補的波爾都有10分進帳，盧尼（Kevon Looney）雖只獲得9分，但抓下多達12個籃板。

獨行俠的唐西奇轟下全場最高40分，並抓下11個籃板，從板凳出發的丁威迪（Spencer Dinwiddie）攻下26分，布朗森（Jalen Brunson）貢獻20分。

勇士今天贏球，率先在西區冠軍賽「聽牌」，雙方24日（台灣時間25日）將繼續在獨行俠主場進行西區冠軍賽第4戰。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110523