陳聖平小聯盟出賽手感佳敲4安 林家正單場2長打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）亞利桑那響尾蛇隊小聯盟1A台灣野手陳聖平今天先發出賽手感佳，單場敲4安、連5場出賽敲安；響尾蛇隊高階1A捕手林家正今天也有表現，單場敲2安都是長打。

美國職棒亞利桑那響尾蛇隊小聯盟賽事，響尾蛇隊1A今天與聖地亞哥教士隊1A交手，響尾蛇隊台灣野手陳聖平先發打1棒、守二壘，扮演稱職開路先鋒角色。

陳聖平1局首打席就敲出二壘打，再靠著隊友三壘打跑回球隊第1分，3局率先敲出安打上壘，再靠著隊友二壘打跑回分數，4局敲出個人單場第3安，7局再敲出二壘打，8局敲出左外野方向飛球出局，9局吞下三振。

陳聖平今天打擊手感佳、開賽前4打席都敲安打，單場6打數敲出4支安打，包括2支二壘打、有2得分，近期連5場出賽敲安，賽後打擊率2成69；今天兩隊攻勢往來，都敲出超過10支安打，但教士隊得分效率更好，響尾蛇隊終場以11比19吞敗。

響尾蛇隊小聯盟高A今天則與西雅圖水手隊高A交手，響尾蛇隊台灣捕手林家正先發蹲捕、扛6棒，林家正2局吞下三振，4局2人出局後敲出二壘打，但隊友沒能延續攻勢。

6局林家正敲出中外野方向飛球出局，8局再敲出二壘打、靠著暴投上到三壘，但缺適時一擊、還是沒能替球隊跑回分數。

林家正今天總計4打數敲出2支安打都是長打，連2場出賽敲安，賽後打擊率2成；響尾蛇隊終場以3比8吞敗。（編輯：李亨山）1110523