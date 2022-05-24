特攻林秉聖奪T1月MVP 雲豹威廉斯獲最佳外援

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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣運彩xT1聯盟今天公布單月MVP（最有價值球員）與最佳外援，本季獲得年度抄截王的新北中信特攻後衛林秉聖奪得月MVP大獎，雲豹洋將威廉斯則首度拿下最佳外援。

T1聯盟季後賽今天正式啟動，聯盟也公布4、5月例行賽個人獎項，而本季扮演「神偷」的特攻後衛林秉聖，在「黑豹」阿巴西碰上齋戒月狀態下滑，進攻端獲得更多開火權，得分表現也開始攀升。

林秉聖4月平均可攻下14分、2.5籃板、1.8助攻及3.2抄截，沒想到5月火力更旺，場均上漲至21.5分、3籃板、1.5助攻及4抄截。

首度獲得月MVP大獎，林秉聖謙遜地表示，他很開心能在季末獲獎，「其實我上場都沒有想太多，就是把先防守做好，進而找到比賽節奏。」

不過，林秉聖也強調，球隊贏球仍在個人表現之上，他的目標是盡全力幫助球隊先闖過首輪，進而拿下總冠軍戰門票。

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至於季末開始拉尾盤的桃園雲豹，洋將威廉斯（Troy Williams）的表現功不可沒，4月場均已經繳出29.8分、8.5籃板、5助攻、3.2抄截的驚人數據，沒想到5月更誇張，4戰場均是驚人的43.7分、16籃板、2.7助攻、2.7抄截及2.3阻攻。

威廉斯開心地表示，他很榮幸能夠獲得大家青睞，拿下T1聯盟4、5月最佳外援，「雖然我以前曾在G League得過單月最佳球員，但我感覺這次意義非凡，而這也是我第一次在不同國家獲得這個獎項。」（編輯：戴光育）1110524