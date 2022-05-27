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泰晤士報：溫布頓榮譽榜將移除小姐、女士稱謂

2022/5/27 16:17
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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）高層已決定替換大滿貫榮譽榜，移除女性冠軍姓名前的「小姐」和「女士」稱謂。

法新社報導，主辦溫網的全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club, AELTC）榮譽榜在女性冠軍姓名前使用這種敬語，男性冠軍則無。

去年溫網女單冠軍巴蒂（Ashleigh Barty）被列為「A．巴蒂小姐」，男單冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）則列為「N．喬科維奇」。

不過「泰晤士報」今天報導，溫布頓主辦單位已在2019年取消裁判在賽事中宣布女性球員時加上「小姐」或「女士」稱謂，現在要讓榮譽榜跟著現代化。

女性姓名現在將用名字的第一個字母加上姓氏呈現。

在日益講求平等的時代，全英俱樂部也對一項傳統做出更新。傳統上，贏得冠軍的已婚女性在榮譽榜上會使用丈夫名字第一個字母，以及丈夫的姓氏。

例如，美國女子網球退役名將艾芙特（Chris Evert）1976年贏得女單冠軍時，榮譽榜上登記為「C．M．艾芙特小姐」。

艾芙特嫁給羅伊德（John Lloyd）後，她的頭銜在1981年記錄為「J．M．羅伊德女士」，不過如今新的榮譽榜將標示為「C．艾芙特．羅伊德」。

溫布頓主辦單位2019年要裁判不要提到女性選手的稱謂時，喬科維奇曾表達驚訝。

他說：「我以為這樣的傳統很獨特，也很特別；我還以為這麼做很好。」

「要修正或改變一項行之多年的傳統當然並非易事。他們這麼做令人相當訝異。」（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1110527

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