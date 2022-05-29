更多編輯台推薦新聞：
報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看
產經

報稅常見3大錯誤別再犯 除雷錦囊一次看

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...
生活

一週大事／13國加入印太經濟架構、德州小學槍擊21死、紓困延長...

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

疫情整理包》本土增逾7萬例 雙北專責病房收治數現反轉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診未獲隔離通知書明起可補發 申請資格、4步驟一次看
首頁 / 運動

彭名揚盼前進田徑世錦賽 鎖定亞運訂1年調整計畫

2022/5/29 19:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北29日電）世界田徑錦標賽將在7月登場，台灣跨欄好手彭名揚目前排名仍在世錦賽門票邊緣，他表示，除了希望有機會吊車尾參賽外，接下來將針對明年亞運制訂1年技術大幅調整計畫。

「跨欄王子」陳傑、彭名揚先前跟隨亞運培訓隊出征日本，分別在木南道孝田徑挑戰賽男子400公尺跨欄摘下銀牌、銅牌，陳傑後來又在世界田總洲際巡迴賽東京站添得1銅，兩人今天參加在板橋第一運動場舉行的台灣田徑公開賽。

陳傑今天在男子400公尺跨欄預賽跑出49秒59，拿下分組第一，考量剛結束隔離，體力還待調整，決定只參加預賽；而彭名揚預賽繳出50秒40，不到3小時又在決賽登場，以50秒78摘金。

彭名揚表示，由於返台剛結束隔離，且24日才第一次碰欄架，他坦言，「預賽時過欄架的時候都歪歪的」，原本想拚跑進49秒，但後來過程中發現完全無法加速而作罷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彭名揚目前世界田徑錦標賽積分暫時排名第41，賽事取40人參賽，加計今天比賽積分，預計將升至第39名，還未參加過世錦賽的他，仍希望能取得門票，期盼有機會親眼見證世界頂尖好手的速度。

看到陳傑歷經隔離，預賽仍繳出不錯成績，彭名揚坦言，自己比較久沒碰欄架有點生疏，將持續向學長學習過欄技術，由於世錦賽在即，能調整的地方有限，目標仍是放眼明年杭州亞運，將制訂1年調整計畫。（編輯：張雅淨）1110529

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族