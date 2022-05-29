彭名揚盼前進田徑世錦賽 鎖定亞運訂1年調整計畫

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）世界田徑錦標賽將在7月登場，台灣跨欄好手彭名揚目前排名仍在世錦賽門票邊緣，他表示，除了希望有機會吊車尾參賽外，接下來將針對明年亞運制訂1年技術大幅調整計畫。

「跨欄王子」陳傑、彭名揚先前跟隨亞運培訓隊出征日本，分別在木南道孝田徑挑戰賽男子400公尺跨欄摘下銀牌、銅牌，陳傑後來又在世界田總洲際巡迴賽東京站添得1銅，兩人今天參加在板橋第一運動場舉行的台灣田徑公開賽。

陳傑今天在男子400公尺跨欄預賽跑出49秒59，拿下分組第一，考量剛結束隔離，體力還待調整，決定只參加預賽；而彭名揚預賽繳出50秒40，不到3小時又在決賽登場，以50秒78摘金。

彭名揚表示，由於返台剛結束隔離，且24日才第一次碰欄架，他坦言，「預賽時過欄架的時候都歪歪的」，原本想拚跑進49秒，但後來過程中發現完全無法加速而作罷。

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彭名揚目前世界田徑錦標賽積分暫時排名第41，賽事取40人參賽，加計今天比賽積分，預計將升至第39名，還未參加過世錦賽的他，仍希望能取得門票，期盼有機會親眼見證世界頂尖好手的速度。

看到陳傑歷經隔離，預賽仍繳出不錯成績，彭名揚坦言，自己比較久沒碰欄架有點生疏，將持續向學長學習過欄技術，由於世錦賽在即，能調整的地方有限，目標仍是放眼明年杭州亞運，將制訂1年調整計畫。（編輯：張雅淨）1110529